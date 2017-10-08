Авто
Кузбасс
Кузбассовец на Lada Granta врезался в забор, трое пострадали

Кузбассовец на Lada Granta врезался в забор, трое пострадали

Авария произошла в Анжеро-Судженске 7 октября в 15:40 на улице Пушкина, 11.

 

В субботу, 7 октября, в Анжеро-Судженске водитель Lada Granta не справился с управлением транспорта, слетел с трассы и врезался в металлический забор. Авария произошла в 15:40 на улице Пушкина в 103,7 метра от дома №11.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель и 2 пассажира автомобиля Lada Granta», — говорится в сводке аварийности на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Инспекторы ГИБДД просят жителей региона не садиться за руль транспортного средства в плохом самочувствии. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

6 «облачных» услуг, без которых будущее не наступит

Возможно, стоит познакомиться с ними прямо сейчас?
Автодепо

Дорого-богато: топ-5 редких авто в Кузбассе

Модели автомобилей, которые в Кузбассе по пальцам можно перечесть
Тест

Тест «Кто ты в школьной иерархии?»

Узнайте, вы – ботан или двоечник
Квартира недели

Тот самый пентхаус за 120 миллионов в Кемерове

Одна из 6 самых дорогих квартир на 1/6 части суши

Сегодня в Кемерове

Популярное