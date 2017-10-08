Кузбассовец на Lada Granta врезался в забор, трое пострадали

Авария произошла в Анжеро-Судженске 7 октября в 15:40 на улице Пушкина, 11.

В субботу, 7 октября, в Анжеро-Судженске водитель Lada Granta не справился с управлением транспорта, слетел с трассы и врезался в металлический забор. Авария произошла в 15:40 на улице Пушкина в 103,7 метра от дома №11.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель и 2 пассажира автомобиля Lada Granta», — говорится в сводке аварийности на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Инспекторы ГИБДД просят жителей региона не садиться за руль транспортного средства в плохом самочувствии. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.