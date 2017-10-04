Кузбассовец «обложил налогами» соседа ради оплаты онлайн-игры

В Кузбассе осудили 29-летнего жителя Анжеро-Судженска по статье «Мошенничество». Мужчина в течение полугода взимал с 72-летнего соседа несуществующий налог «за пользование дорогами». В первый месяц мужчина потребовал с пенсионера 4 000 рублей, заявив, что все россияне платят этот налог ежемесячно. В дальнейшем осужденный приходил к соседу в день пенсии и забирал различные суммы денег. Сумма общего ущерба составила 29 000 рублей.

«Денежные средства мошенник потратил на платные онлайн-игры. Сборщика налогов» задержал участковый уполномоченный полиции. Полицейский узнал о визитах афериста к пожилому мужчине от родственницы потерпевшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Суд приговорит кузбассовца к 240 часам обязательных работ, а также обязал его возместить ущерб пенсионеру в полном объёме.