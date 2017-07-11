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Кузбассовец передал бойцам Росгвардии электродетонаторы и получит за это награду

Кузбассовец передал бойцам Росгвардии электродетонаторы и получит за это награду

Электродетонаторы специалисты уже уничтожили на полигоне.

В Беловском районе 26-летний местный житель ремонтировал крышу собственного дома и обнаружил четыре электродетонатора и тротиловую шашку. О своей находке он сообщил стражам порядка.

«На адрес незамедлительно направилась инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области. Бойцы установили, что найденными предметами являются четыре электродетонатора и тротиловая шашка. Владелец дома рассказал, что жильё ему досталось по наследству от дедушки, который работал взрывотехником на местной шахте», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Кемеровской области.

Электродетонаторы бойцы Росгвардии уничтожили на специальном полигоне. Они могли представлять угрозу, а тротиловую шашку направили на экспертизу.

Теперь 26-летний мужчина получит премию размером 4 000 рублей за добровольную передачу стражам порядка взрывоопасных предметов. Данная награда предусмотрена профилактической операцией «Оружие», которая проводится в Кузбассе. Жители региона могут получить вознаграждение в размере от пяти рублей до 30 тысяч рублей в зависимости от вида оружия или боеприпаса.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

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