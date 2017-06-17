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Кузбасс

Кузбассовец похитил дорогие кроссовки, оставив на полке магазина свою старую обувь

20-летний парень решил украсть дорогую модель кроссовок, потому что более бюджетная ему пришлась не по вкусу.

20-летний житель Междуреченска похитил кроссовки стоимостью семь тысяч рублей, оставив на полке магазина свою старую обувь.

Изначально злоумышленник хотел купить недорогую модель, однако бюджетные варианты ему пришлись не по нраву, и тогда молодой человек решился на кражу.

«Убедившись, что никто из продавцов не наблюдает за ним, злоумышленник сорвал антикражные чипы, оставил на полке свою ношеную обувь и скрылся», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сейчас кузбассовец задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до двух лет колонии.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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