Кузбассовец пойдёт под суд за поджог автомобиля знакомого из чувства мести
Злоумышленник считал, что бывший деловой партнёр ранее его обманул.
Жителя Междуреченска будут судить за поджог автомобиля знакомого из чувства мести. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Преступление было совершено в октябре 2016 года. Пьяный злоумышленник шёл домой и увидел припаркованную машину приятеля.
«Мужчина вспомнил, что семь лет назад неудачно пытался организовать с владельцем авто совместный бизнес. Решив, что деловой партнер его обманул, он принес из дома ацетон и в отместку поджег ВАЗ», — рассказали в пресс-службе.
В итоге машина сгорела полностью. Кроме того, огонь повредил рядом стоявший Opel. Общая сумма ущерба, причинённого владельцам двух авто, составила более 550 тысяч рублей.
Материалы дела переданы в суд. За поджог кузбассовцу грозит до пяти лет лишения свободы.