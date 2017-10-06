Кузбассовец получил 13,5 лет тюрьмы за надругательство над дочерьми сожительницы

33-летнего жителя Беловского района осудили за надругательство над 7- и 8-летней дочерьми сожительницы. Следователи выяснили, что мужчина совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения с мая по август 2016 года.

«О произошедшем дети матери не рассказывали, пока однажды женщина сама не стала очевидцем преступных действий сожителя. Она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Обвиняемый факт преступления не отрицал, со следствием сотрудничал. Также злоумышленник полностью признал свою вину. В итоге суд приговорил кузбассовца к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.