Кузбассовец получил 21 год колонии строгого режима за надругательство над падчеридцей

В Кузбассе осудили 40-летнего мужчину, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Мужчину признали виновным в совершении 10 эпизодов преступления.

Как установили правоохранители, девочка рассказала о произошедшем матери, однако женщина продолжила сожительствовать с обвиняемым.

«Впоследствии она пояснила следователю, что не доверяла дочке, считая, что девочка, оговаривает сожителя. О преступных действиях мужчины стало известно благодаря тому, что подруга потерпевшей сообщила о противоправном поведении мужчины по единому общероссийскому детскому телефону доверия», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуальных предпочтений в виде гетеросексуальной педофилии. Отмечается, что ранее семья на профилактических учетах не состояла.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.