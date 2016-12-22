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Кузбассовец получил 21 год колонии строгого режима за надругательство над падчеридцей

Кузбассовец получил 21 год колонии строгого режима за надругательство над падчеридцей

Мужчину признали виновным в совершении 10 эпизодов преступления.

В Кузбассе осудили 40-летнего мужчину, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Мужчину признали виновным в совершении 10 эпизодов преступления.

Как установили правоохранители, девочка рассказала о произошедшем матери, однако женщина продолжила сожительствовать с обвиняемым.

«Впоследствии она пояснила следователю, что не доверяла дочке, считая, что девочка, оговаривает сожителя. О преступных действиях мужчины стало известно благодаря тому, что подруга потерпевшей сообщила о противоправном поведении мужчины по единому общероссийскому детскому телефону доверия», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуальных предпочтений в виде гетеросексуальной педофилии. Отмечается, что ранее семья на профилактических учетах не состояла.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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