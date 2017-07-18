Кузбассовец получил 24 года колонии за изнасилование и убийство 12-летней девочки в 2007 году

За две недели до убийства он похитил ещё одного ребёнка.

Междуреченский городской суд приговорил местного жителя к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 44-летний мужчина изнасиловал и убил 12-летнюю девочку 10 лет назад.

Следствие и суд установили, что 20 января 2007 года в Междуреченске пропала 12-летняя девочка. Родители отправились на её поиски. Отец девочки заметил приоткрытую дверь подвального помещения в подъезде. Он заглянул внутрь и увидел рюкзак дочери. В этом же помещении он обнаружил тело девочки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов установили, что девочку изнасиловали и задушили. Установить личность преступника не удалось.

Только в 2016 году по подозрению в совершении имущественного преступления задержали местного жителя, отпечатки которого совпали с оставленными следами на месте преступления в 2007 году.

«Генотипоскопическое исследование подтвердило причастность мужчины к преступлению. Под тяжестью неопровержимых доказательств он признался в убийстве ребёнка. Следователям обвиняемый рассказал, что 20 января 2007 года зашел в один из подъездов погреться. Заметив девочку, решил совершить в отношении неё преступление сексуального характера. После чего, угрожая ножом, отвел её в подвал, где, замотав ей руки и рот скотчем, совершил насильственное преступление сексуального характера. Затем скрылся с места преступления», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Следствие также установило, что за две недели до убийства мужчина похитил ещё одну 12-летнюю девочку. Воспитанница детского дома попросила у него на улице денег на проезд. Мужчина пообещал выполнить просьбу, отвёл девочку в подвал и примотал её скотчем к трубе. Когда он ушёл в магазин за едой, потерпевшая смогла сбежать. В детском доме к словам воспитанницы отнеслись с недоверием, так как девочка часто убегала оттуда и оправдывала уходы всевозможными историями.

Суд назначил мужчине наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима.