Кузбассовец получил 8,5 лет колонии строгого режима за секс с двумя несовершеннолетними

Жителя Тайги осудили за секс с двумя несовершеннолетними девочками. По версии следствия, оба преступления он совершил в марте 2017 года.

«26-летний мужчина в разное время вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с 14-летней и 15-летней местными жительницами. О близких взаимоотношениях с одним и тем же молодым человеком девочки узнали случайно. На этой почве между ними произошёл конфликт, к урегулированию которого подключились сотрудники полиции», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

В беседе с подростками инспектор ПДН выяснил причину ссоры между подругами. Сам мужчина не отрицал взаимоотношений с обеими девочками.

В итоге суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, во время расследования дела обвиняемый оказал давление на одну из девочек. Он ударил её по лицу и потребовал изменить свои показания. За это в отношении злоумышленника возбудили ещё одно уголовное дело. Сейчас оно находится в производстве следователя.