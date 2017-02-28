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Кузбассовец получил 9,5 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней

Кузбассовец получил 9,5 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней

Мама спасла 15-летнюю дочь.

Жителя Киселёвска осудили за попытку изнасилования несовершеннолетней. Случай произошёл в ноябре 2016 года. Чтобы мать девочки не смогла помешать планам пьяного кузбассовца, он столкнул её в подполье. После этого на люк мужчина поставил стиральную машину.

«Девочка стала кричать и звать на помощь. Мать, услышав крики дочери, смогла сдвинуть груз и открыть крышку подпола. Сожитель, увидев это, остановил женщину и снова заблокировал выход», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

В этот момент школьница попыталась убежать из дома, однако мужчина поймал её на выходе. К этому моменту мать девочки снова выбралась из подполья и оттащила злоумышленника от дочери. Девочка добежала до соседей, которые и вызвали сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину.

Приговором суда кузбассовцу назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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