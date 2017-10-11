Кузбассовец получил шесть лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

19-летнего жителя Киселёвска осудили за изнасилование несовершеннолетней девушки. Как выяснили следователи, в декабре 2016 года кузбассовец распивал спиртное в компании сверстников, там же была 17-летняя знакомая. В какой-то момент осужденный предложил ей сходить в магазин ещё за алкоголем.

«В пути злоумышленник под предлогом, что нужно взять деньги, завёл девушку к себе домой. Там он избил её и изнасиловал. Затем, пообещав, что никому не расскажет о произошедшем, она покинула квартиру молодого человека», – пояснили в пресс-службе областного Следкома.

Дома девушка обо всём сообщила матери, которая и вызвала правоохранителей. В ведомстве добавили, что потерпевшая, находясь в компании, не употребляла спиртное.

В итоге суд приговорил кузбассовца к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.