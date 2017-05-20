Кузбассовец позвал свою девушку замуж с помощью рэпера Басты, выступавшего в Новосибирске

Романтический поступок совершил кузбассовец Александр Мордвин на концерте Басты в Новосибирске. 18 мая молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке Марии на сцене ЛДС «Сибирь».

И такие милости бывают на концерте, парень сделал предложение своей девушке. 💞💍 #Баста за добрые дела A post shared by Орнелла (@ornella_vadimovna) on May 18, 2017 at 9:10pm PDT

Предварительно кузбассовец оставил в группе концерта в социальной сети «ВКонтакте» вот такое послание:

«Меня зовут Саня, я из Кемеровской области, маленького города Прокопьевск, мне 28 лет и я не безумный фанатик, а адекватный слушатель вашего творчества (…) Просьба у меня такая: 18.05 в Новосибирске буду на вашем концерте со своей любимой девушкой. Я хотел бы ей сделать красивое предложение руки и сердца (…) Я понимаю, что это читать будет не лично Баста, а администратор, но, тем не менее, время делать добрые дела, а это некая фишка и для вас, поскольку люди запоминают необычные ситуации (…) Вам успехов в творчестве и хороших сборов на концертах», — написал Александр.

Организаторы увидели это сообщение и согласились помочь кузбассовцу. Во время концерта он с букетом роз поднялся на сцену, пригласил свою девушку и сделал ей предложение. Под громкие крики и аплодисменты зрителей Мария ответила согласием. Баста поздравил молодых людей и сказал, чтобы на следующий его концерт они пришли уже с ребёнком.

Корреспондент Сибдепо связался со счастливыми влюблёнными и узнал, каковы были их впечатления от случившегося.

«Я до последнего не верил, что всё задуманное осуществится, — рассказал изданию Александр Мордвин. — Где-то за час до концерт узнал, что сделать предложение на сцене все-таки получится. Конечно, переживал».

Мария сообщила, что не знала, что её возлюбленный готовит такой сюрприз. По её словам, во время предложения она испытала настоящий шок.

«Руки и ноги тряслись, — рассказала Сибдепо Мария. — Не верилось, что всё это происходит. И, конечно, волнительно было, когда многотысячная аудитория концерта выкрикивала моё имя, пока я поднималась на сцену. Всё было очень неожиданно».

Отметим, что молодые люди делают предложения своим девушкам на концертах Басты не впервые. Например, 17 мая на концерте в Омске мужчина позвал возлюбленную замуж после трёх лет отношений, передаёт «НГС Омск».