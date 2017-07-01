Кузбассовец проведёт 19 лет в колонии строгого режима за убийство троих человек

26-летнего беловчанина осудили за убийство троих человек. Мужчина совершил преступления в марте 2016 года. Тогда он распивал спиртное в компании мужчины и женщины. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, из-за того что знакомый хотел приобнять осуждённого за плечо. Последний расценил это движение как намерение нанести удар.

«Из-за этого он разозлился и нанёс несколько ножевых ранений в область шеи хозяина, а затем избил его руками. 38-летняя женщина пыталась заступиться за потерпевшего, успокаивала злоумышленника. Однако данный факт только разозлил его, и он ударил её ногой в область живота», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

После этого преступник взял металлическую кочергу и нанёс ещё удары по голове обоим потерпевшим. Затем он поджёг помещение. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина и женщина скончались от отравления продуктами горения.

На следующий день злоумышленник, проходя мимо одного из жилых домов, увидел пожилого мужчину и предложил ему помочь по хозяйству, однако тот отказался. В этот момент из дома вышла жена хозяина. Осужденный пошёл в дом, а женщина последовала за ним. Разозлившись, он ударил её по лицу, из-за чего потерпевшая упала, и стал наносить ей удары ногами. Пенсионер вступился за супругу, тогда осужденный нанёс ему более 10 ножевых ранений.

Ранее кузбассовец уже был судим за убийство. Приговором суда ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.