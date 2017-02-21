Кузбассовец пытался пройти в суд с тростью-клинком. На необычный предмет обратил внимание судебный пристав, когда истец по гражданскому делу зашёл в Мысковский городской суд.

«Пристав спросил у гражданина, что это за трость и есть ли у него запрещённые предметы к проносу в здание и помещения суда. Гражданин пояснил что в данную трость вмонтирован клинок», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

После этого судебный пристав объяснил кузбассовцу, что ему нельзя присутствовать в здании суда с такой тростью. Мужчина сам покинил помещение и вернулся в суд без оружия.