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Кузбассовец пытался пройти в суд с тростью-клинком

Кузбассовец пытался пройти в суд с тростью-клинком

На необычный предмет обратил внимание судебный пристав.

Кузбассовец пытался пройти в суд с тростью-клинком. На необычный предмет обратил внимание судебный пристав, когда истец по гражданскому делу зашёл в Мысковский городской суд.

«Пристав спросил у гражданина, что это за трость и есть ли у него запрещённые предметы к проносу в здание и помещения суда. Гражданин пояснил что в данную трость вмонтирован клинок», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

После этого судебный пристав объяснил кузбассовцу, что ему нельзя присутствовать в здании суда с такой тростью. Мужчина сам покинил помещение и вернулся в суд без оружия.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images, пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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