Кузбассовец скончался в больнице после падения с подъемника канатной дороги

32-летний беловчанин скончался в таштагольской больнице после падения с подъёмника канатной дороги в Шерегеше.

Несчастный случай произошёл еще 16 июня, сообщил Сибдепо осведомлённый источник. Тогда пьяный кузбассовец после работ на строящемся объекте на горе Зелёная вместе с коллегами спускался по канатной дороге.

«В пути мужчина решил по тросу доползти до коллег, которые ехали впереди, однако у него это не получилось, он упал с высоты примерно 16-18 метров», — рассказал изданию источник.

Беловчанин получил тяжелейшие травмы. У него диагностировали закрытый перелом левой ключицы, перелом ребер и основания черепа, травму позвоночника, рваную рану и травматический шок. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение таштагольской больницы. На протяжении нескольких дней врачи боролись за жизнь мужчины, однако их усилий оказалось недостаточно: 25 июня кузбассовец скончался.