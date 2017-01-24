Кузбассовец сломал своему подчинённому челюсть из-за отказа работать в обед

В Топках на транспортном предприятии начальник сломал своему подчинённому челюсть из-за непослушания.

«В обеденный перерыв руководитель поручил слесарю производственную задачу и потребовал её немедленного выполнения, — рассказала Сибдепо представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина. – Подчинённый заявил, что выполнит задание позже, поскольку в обед ему нужно было уйти домой решить бытовые вопросы».

Начальника возмутило такое открытое непослушание, и он ударил слесаря по лицу. Пострадавшего госпитализировали с двустронним переломом нижней челюсти.

«По словам очевидцев, во время потасовки подчинённый не размахивал руками и не пытался напаcть в ответ на своего руководителя», — отметила Елена Щербинина.

Сейчас пострадавший мужчина находится на больничном. Специалисты Кузбасского ЛУ МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.