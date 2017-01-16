Кузбассовец успешно выступил на международных соревнованиях по аквайс-спорту
Впервые на соревнованиях такого уровня в составе сборной России выступил представитель Кемеровской области.
Кузбассовец Александр Боровиков занял четвёртое место на соревнованиях по аквайс-спорту, которые прошли в Китае. Впервые на международном турнире в этой дисциплине принял участие спортсмен из Кемеровской области, рассказали Сибдепо в клубе «Сибирский закал» (Кемерово).
Соперниками Александра Боровикова в его возрастной категории стали 43 спортсмена.
Соревнования проходили в городе Ичунь, всего в них приняли участие 270 аквайс-спортсменов из 15 провинций Китая, а также сборная России. Представлять нашу страну Боровиков отправился после своего успешного выступления на Кубке Сибири в Томске.