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Кузбасс

Кузбассовец успешно выступил на международных соревнованиях по аквайс-спорту

Впервые на соревнованиях такого уровня в составе сборной России выступил представитель Кемеровской области.

Кузбассовец Александр Боровиков занял четвёртое место на соревнованиях по аквайс-спорту, которые прошли в Китае. Впервые на международном турнире в этой дисциплине принял участие спортсмен из Кемеровской области, рассказали Сибдепо в клубе «Сибирский закал» (Кемерово).

Соперниками Александра Боровикова в его возрастной категории стали 43 спортсмена.

Соревнования проходили в городе Ичунь, всего в них приняли участие 270 аквайс-спортсменов из 15 провинций Китая, а также сборная России. Представлять нашу страну Боровиков отправился после своего успешного выступления на Кубке Сибири в Томске.

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Текст: Анна Печенегова.

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