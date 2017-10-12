Кузбассовец в одном ДТП попал под колёса двух автомобилей

В Ленинске-Кузнецком на улице Шакурина 56-летний мужчина попал под колёса двух автомобилей. ДТП произошло 11 октября в 19:20.

Предварительно сотрудники ГИБДД выяснили, что сначала пешехода сбил водитель Chevrolet Lacetti. После этого пострадавшего откинуло в сторону и на него наехал автомобиль ВАЗ-2106.

«По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Ему назначили стационарное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Правоохранители призывают кузбассовцев переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности. Также пешеходам советуют прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы.