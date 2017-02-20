Кузбассовец выплатит своему трёхлетнему сыну пять тысяч рублей за побои

Мальчик останется жить с избившим его отцом.

В Кузбассе осудили мужчину, который будучи пьяным избил своего трёхлетнего сына. Суд признал виновным жителя Крапивинского района в преступлении, предусмотренном статьёй 116 УК РФ («Побои»).

Ранее дело в отношении родителя прекратили в связи с примирением обвиняемого и мальчика. Прокурор обжаловал это незаконное судебное решение. Только после повторного рассмотрения мужчину приговорили к наказанию.

«Установлено, что в результате мальчик получил синяки и ссадины, испытал физическую боль. В настоящее время ребёнок проживает вместе с родетелями, вопрос о лишении мужчины родительских прав не поднимался», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областной прокуратуры.

По иску прокурора суд взыскал пострадавшему ребёнку компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.