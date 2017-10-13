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Кузбассовец за рулём Toyota устроил ДТП с четырьмя пострадавшими и скрылся

Кузбассовец за рулём Toyota устроил ДТП с четырьмя пострадавшими и скрылся

По факту аварии могут возбудить уголовное дело.

В Юрге на улице Исайченко столкнулись Toyota и Nissan. ДТП произошло 12 октября около 20:20.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине «Ниссаном». Последний от удара развернуло. В результате пострадала 29-летняя женщина, которая была рядом с этой машиной. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, впоследствии в больницу доставили 30-летнюю владелицу Nissan и двоих пассажиров Toyota в возрасте 20 и 32 лет.

«Водитель «Тойоты» с места ДТП скрылся. В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали его. Инспекторы ДПС составили на него протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП», санкции которой предусматривают в качестве наказания лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток», – пояснили в ведомстве.

Также сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Wikimedia Commons.

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