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Кузбассовец заплатит 50 тысяч компенсации за избиение 14-летней девочки

Кузбассовец заплатит 50 тысяч рублей компенсации за избиение 14-летней девочки

Ранее за совершение преступления мужчине назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.

14-летняя жительница Мысков получит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, причинённого преступлением. Такую сумму взыскал суд по требованию прокурора города.

Установлено, что в ноябре 2016 года на улице Олимпийская злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения избил девочку. Он сдавливал ей шею, а также нанёс удары кулаком по лицу и груди, угрожая при этом ей убийством.

Впоследствии за свои действия его привлекли к уголовной и административной ответственности. Мужчине назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.

«Девочке были причинены физические и нравственные страдания, она длительное время переживала по поводу совершенных в отношении неё действий, до сих пор боится выйти в подъезд и на улицу», – пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с этим прокурор города предъявил иск в защиту интересов несовершеннолетней и потребовал взыскать с мужчины компенсацию морального вреда. Мысковский городской суд удовлетворил эти требования. Старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич рассказала Сибдепо, что мужчина избил девочку из-за ссоры, которая произошла вследствие личной неприязни.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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