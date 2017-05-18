Кузбассовца будут судить за истязание 9-летнего ребёнка

33-летнего жителя города Таштагола будут судить за истязание 9-летнего ребёнка. Ранее жена обвиняемого взяла под опеку мальчика и ещё одного ребёнка. Злоумышленник знал, что потерпевший характеризовался отрицательно, и поэтому избивал его за любую провинность.

«Мужчина применял ремень, электрический шнур, а также мог нанести 9-летнему потерпевшему удары руками. В ходе предварительного следствия выяснилось, что таким образом он воспитывал реёенка в период с сентября 2015-го по март 2017 года», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Ссадины и синяки на теле мальчика увидели медработники в школе во время планового медицинского осмотра. Ребёнок рассказал им о методах воспитания мужчины. Впоследствии правоохранители в срочном порядке забрали из семьи потерпевшего и ещё одного несовершеннолетнего.