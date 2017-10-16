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Кузбасс
Житель Ленинск-Кузнецкого не пускал сына в библиотеку

Кузбассовца будут судить за избиение 14-летнего сына

Мужчина не разрешал подростку ходить в библиотеку.

14-летний подросток с множественными ушибами и следами кровоизлияний по всему телу поступил в больницу Ленинска-Кузнецкого ещё в апреле этого года. Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что ребёнка регулярно и систематически избивал отец.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких месяцев ограничивал сына в пище, прогулках и общении со сверстниками, не разрешал посещать библиотеку и дополнительные занятия в кружках», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также кузбассовец неоднократно избивал ребёнка за то, что тот использовал без спроса мобильный телефон или не выполнял его поручения.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчины переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

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