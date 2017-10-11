Кузбассовца будут судить за избиение двухлетнего сына за отпечаток ладошки на окне

В Анжеро-Судженске 26-летнего мужчину будут судить за избиение своего двухлетнего сына. Летом 2017 года года в полицию обратилась его 24-летняя супруга. Она рассказала, что муж избил мальчика.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что причиной случившегося стал отпечаток ладошки, оставленный малышом на окне», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Перед происшествием безработный кузбассовец наводил в квартире порядок и вымыл окна. Вскоре на одном из них мужчина заметил следы детских ручек. Он сравнил оставленные отпечатки с размерами ладошек трёх своих детей и определил «виновника», после чего стукнул мальчика по затылку. В результате ребёнок ударился лицом об подоконник. Впоследствии медики диагностировали у него ушиб костей носа и сотрясение головного мозга.

Правоохранители также узнали, что ранее отец уже неоднократно наносил побои своему малолетнему сыну, за что привлекался к административной и уголовной ответственности. В отношении подозреваемого снова возбудили уголовное дело. Ему грозит арест на три месяца.