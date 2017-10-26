Кузбассовца будут судить за незаконное лишение 11-летней девочки свободы

Жителя Яшкинского района будут судить за то, что он незаконно лишил 11-летнюю девочку свободы. Преступление произошло в июне 2017 года.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения заметил на улице ребёнка, который читал книгу. Мужчина подошёл к потерпевшей, схватил её за плечи и привёл в свой дом. Испугавшись, девочка даже не оказала сопротивления.

«В жилище обвиняемый повёл себя странно: он потребовал, чтобы девочка села за стол и продолжила читать книгу. После чего хозяин дома отвернулся от ребёнка и направился к двери», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

В этот момент девочка опередила мужчину и выбежала из дома. На улице она позвонила родителям и рассказала о произошедшем. Последние передали эту информацию правоохранителям. В итоге злоумышленника задержали.

Впоследствии кузбассовец пояснил, что совершил преступление, чтобы создать для читающей девочки комфортные условия. Примечательно, что он состоит на учёте в наркологическом диспансере.