Кузбассовца будут судить за пьяное ДТП с двумя погибшими

Мужчина за рулём Daewoo Nexia врезался в опору ЛЭП, после чего протаранил кирпичную стену.

В Прокопьевске будут судить 35-летнего местного жителя за ДТП, в результате которого два человека погибли, а ещё один получил тяжёлые травмы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, авария произошла 1 июля 2017 года.

«Водитель Daewoo Nexia совершил столкновение с опорой линии электропередач, после чего наехал на кирпичную стену административного здания. В результате столкновения два пассажира машины, в том числе родственница водителя, погибли», – пояснили в ведомстве.

Впоследствии правоохранители установили, что автомобилист в момент аварии был в состоянии опьянения. Теперь кузбассовцу грозит до 9 лет лишения свободы.