Кузбассовца будут судить за «пьяное» ДТП, в котором погиб 35-летний мужчина

Беловчанин решил проехать перекрёсток с круговым движением по прямой траектории и в результате протаранил автомобиль Nissan.

31-летнего кузбассовца будут судить за смертельное ДТП. Авария, которую устроил автомобилист, произошла ещё в сентябре 2016 года в Белове.

На перекрёстке улиц Розы Люксембург и Нахимова, где организовано круговое движение, водитель ВАЗа решил проехать по прямой траектории и в результате протаранил машину Nissan Pulsar.

«35-летний пассажир Pulsar получил травмы и, не приходя в сознание, скончался в больнице. По факту ДТП следователем было возбуждено уголовное дело», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе расследования правоохранители установили, что в момент аварии водитель отечественного авто был в состоянии алкогольного опьянения и двигался с превышением скорости. Он признался, что за несколько часов до ДТП вместе с приятелем ловил рыбу и распивал спиртное на берегу водоёма в близлежащей деревне. Когда алкоголь закончился, рыбаки поехали за ним в город, где и произошло смертельное столкновение.