Кузбассовца будут судить за умышленное повреждение чужого автомобиля

В Ленинске-Кузнецком будут судить 29-летнего мужчину по статье «Уничтожение или повреждение имущества». В мае 2017 года обвиняемый подошёл на улице к автомобилю ВАЗ-21011 в нетрезвом состоянии. Когда хозяин машины увидел это, он попросил незнакомца отойти от его транспорта. На этой почве между мужчинами завязалась драка.

«В ходе потасовки автовладелец несколько раз ударил оппонента, после чего вернулся домой. Злоумышленник решил отомстить обидчику. Он забрался на машину и начал прыгать сначала по багажнику, а затем по крыше, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Через некоторое время потерпевший заметил вмятины на своей машине и обратился в полицию. Сумма причинённого ущерба составила 20 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого. Он дал признательные показания и пояснил, что отомстил владельцу авто за личное оскорбление. Теперь ему грозит срок до двух лет лишения свободы, а сумму ущерба он уже полностью возместил.