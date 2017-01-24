Кузбассовца обвиняют в незаконном лишении свободы 17-летней девушки

В Юрге 19-летнего местного жителя обвиняют по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, повлекшее иные тяжкие последствия». В сентябре 2016 года молодой человек запер в своей квартире малознакомую девушку, пообещав убить и продать на органы.

По версии следствия, в ночное время 17-летняя местная жительница искала место, где можно купить спиртные напитки. По дороге она встретила обвиняемого, который шёл к местным жителям с той же целью. Молодой человек предложил девушке пойти вместе с ним, а затем, совершив покупку, предложил новой знакомой пойти к нему домой. Девушка отказалась, но когда обвиняемый назвал её трусихой, решила доказать, что ничего не боится, и пошла с ним.

«По дороге она рассказала новому знакомому, что хотела покончить жизнь самоубийством, показала следы порезов на руке. Придя домой, обвиняемый решил проучить гостью. На предварительном следствии он пояснил следователю, что хотел напугать её, показав, что самое ценное – это жизнь. Он закрыл двери, сказав, что убьёт её, а потом продаст на органы», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Девушка испугалась и попыталась сбежать в окно четвёртого этажа, но мужчина заметил это и успел схватить потерпевшую за волосы. Затащить её в комнату он не сумел, а через некоторое время у него устали руки, и несовершеннолетняя упала вниз.

Молодой человек спустился во двор, но не стал вызывать скорую помощь, а поднял потерпевшую к себе в квартиру, где она уснула. Утром обвиняемый продолжил распивать алкоголь вместе со знакомым, которого пригласил в гости. Через некоторое время девушка проснулась и сбежала из квартиры нового знакомого, а дома рассказала обо всём родителям.

«Родители вызвали «скорую помощь», потерпевшую госпитализировали. Врачи диагностировали у неё переломы рёбер с повреждением лёгких», – добавили в ведомстве.

Мужчина не скрывался от полиции, сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Также сотрудники правоохранительных органов установили, что по вине родителей девушка оказалась одна на улице в ночное время.

В настоящее время в отношении жителя Юрги в суд направлено уголовное дело вместе с обвинительным заключением для дальнейшего разбирательства по существу.