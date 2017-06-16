Кузбассовца оштрафуют за отказ от прохождения дактилоскопии

21-летний молодой человек должен был пройти эту процедуру как фигурант уголовного дела.

21-летнего кемеровчанина оштрафуют за отказ от прохождения дактилоскопии. Молодой человек должен был пройти эту процедуру как фигурант уголовного дела в соответствии с девятой статьёй ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ».

«Ранее кузбассовец присвоил себе чужой телефон и попытался его продать. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», — сообщили Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МВД.

Как подозреваемый злоумышленник обязан был пройти дактилоскопию, однако он отказался это делать. За это его привлекли к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». Теперь кемеровчанину грозит до 1,5 тысяч рублей штрафа.

Напомним, дактилоскопия — это процедура снятия отпечатков пальцев. Является государственной услугой, предоставляется бесплатно, её может пройти любой желающий. Подробнее — здесь.