Кузбассовца осудили за разбой в шашлычной и пивном магазине

24-летний кузбассовец получил срок в колонии строгого режима за разбой в шашлычной и пивном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нападения были совершены 7 сентября 2016 года в деревне Пристань Мариинского района. Сначала ранее судимый злоумышленник с винтовкой требовал от работника кафе шашлык. После отказа, мужчина сам взял мясо и ушёл в магазин, расположенный напротив.

В павильоне «Пиво Сибири» житель региона попросил продать ему три литра пива. Когда продавец отвернулась, кузбассовец положил винтовку на прилавок и потребовал деньги.

«Он направил винтовку в сторону женщины и передернул затвор. Затем зашёл за прилавок и приставил винтовку к потерпевшей. Между ними завязалась драка, женщине были причинены телесные повреждения. Не найдя денег, подсудимый взял бутылку с пивом и скрылся с места совершения преступления», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, вскоре сотрудники частной охранной организации задержали налётчика и передали его сотрудникам патрульно-постовой службы.

В итоге за разбой злоумышленника приговорили к семи годам лишения свободы.