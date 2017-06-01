Кузбассовца осудили за жестокое убийство двух женщин

В четверг, 1 июня, Кемеровский областной суд вынес обвинительный приговор 33-летнему мужчине, который жестоко расправился со своей экс-возлюбленной и её матерью. Происшествие случилось в апреле 2016 года.

Мужчина ночью пришёл домой к бывшей девушке по улице Сибиряков-Гвардейцев. Между экс-сожителями возникла ссора. Спустя несколько часов потерпевшая попросила кемеровчанина покинуть её жильё. Он разозлившись на девушку и несколько раз ударил её ножом в живот. 55-летняя мать потерпевшей, которая также находилась в квартире, попыталась заступиться за дочь, но осужденный убил и её.

«Обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, которых вызвали соседи, услышавшие крики женщин о помощи. Следователи установили, что обвиняемый состоял на учете у психиатра, в 2008 году после попытки убить супругу он находился на лечении в психиатрическом стационаре», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

С 22-летней студенткой осужденный познакомился в соцсети «Одноклассники». Некоторое время они сожительствовали, но затем расстались. Мужчина не смог успокоиться и продолжал следить за девушкой, угрожал ей. Через какое-то время к потерпевшей из Красноярска приехала мать и стала с ней жить, что не понравилось осужденному.

Повторная психолого-психиатрическая экспертиза признала кемеровчанина вменяемым. Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Также ему назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован любой из сторон.