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Кузбассовца переизбрали на должность секретаря Генсовета «Единой России»

Кузбассовца переизбрали на должность секретаря генсовета «Единой России»

Из 147 зарегистрированных на заседании генсовета членов за Сергея Неверова проголосовал 131.

Кузбассовца Сергея Неверова переизбрали на должность секретаря генерального совета «Единой России». Из 147 зарегистрированных на заседании генсовета членов за него проголосовал 131, сообщает пресс-служба партии.

Секретаря генсовета избирают тайным голосованием на альтернативной основе. Претендентами на этот пост также выступили спикер воронежской областной думы Владимир Нетесов и глава координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов, который снял свою кандидатуру.

Сергей Неверов родился в Таштаголе. Несколько раз был депутатом Государственной Думы РФ. С 2011 года занимает должность секретаря генсовета «Единой России».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: er.ru.

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