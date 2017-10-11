Кузбассовца приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство из-за хлеба

В Кемерове местный житель убил женщину из-за хлеба. Инцидент произошёл в одном из общежитий Ленинского района столицы Кузбасса.

Кемеровчанин пришёл в гости к знакомым – двум мужчинам и женщине, где они стали распивать спиртные напитки. Когда горячительное закончилось, гость собрался домой, но не обнаружил свой пакет. В нём находился ранее приобретённый хлеб.

Мужчина посчитал, что знакомые решили пошутить над ним. Он начал словесную перебранку с товарищами, схватил нож и ударил им женщину. Затем напал на одного из мужчин, которого шесть раз ударил ножом в грудь и живот. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось обезвредить буйного гостя, рассказали в прокуратуре Ленинского района Кемерова. Женщина от ножевых ран скончалась.

В суде кемеровчанин вину признал частично. Он сказал, что женщину ранил случайно, а мужчина получил ранение сам, когда пытался забрать у него нож. Ленинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Напомним, недавно ещё одного кузбассовца приговорили к 7,5 годам лишения свободы за плохое чувство юмора. Подсудимый не оценил розыгрыш с купюрой «Банка приколов» и убил шутника.