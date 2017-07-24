Кузбассовца приговорили почти к четырём годам колонии строгого режима за поджог

В Белове осудили 45-летнего мужчину, который обвинялся в преступлении, предусмотренном статьёй «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Осужденный поджёг баню сестры своей сожительницы в посёлке Бабанаково, в результате пожара надворная постройка и имущество потерпевшей сгорело полностью. Сумма причинённого ущерба составила 135 тысяч рублей.

«Полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неоднократно судимый, имеющий проблемы с алкоголем сожитель родной сестры пострадавшей. Накануне беловчанин поругался со своей женой, сестрой потерпевшей, и та ушла из дома. Предположив, что супругу может скрывать у себя её родственница, злоумышленник решил отомстить той и поджёг её баню», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела он дал признательные показания, суд приговорил его к трём годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Также он обязан возместить сумму причинённого ущерба в полном объёме.