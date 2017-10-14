Кузбассовца привлекли к ответственности за сообщение о нападении

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что его избили, а после отобрали мобильный телефон.

В Топках к административной ответственности привлекли местного жителя, который сообщил в полицию о ложном избиении. По словам мужчины, к нему в квартиру ворвались неизвестные, напали на него, избили, отобрали мобильный телефон и скрылись с места преступления.

«При осмотре места происшествия полицейские не обнаружили следов борьбы, а телефон заявителя нашли в его же доме. Сам он детали произошедшего пояснить не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Родственники заявителя рассказали, что в последние несколько дней он не покидал своё жильё и не встречал гостей. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Теперь ему грозит штраф до 1 500 рублей.