Кузбассовцам дали рекомендации, как не стать жертвой вируса Petya

В четверг, 29 июня, в российских СМИ стали появляться сообщения о том, что до Санкт-Петербурга добрался компьютерный вирус-вымогатель Petya. По данным НТВ, кибератака заблокировала базу данных Госавтоинспекции в северной столице России.

Позднее специалисты компании «Лаборатории Касперского» заявили о том, что вернуть файлы с заражённых компьютеров нельзя. Вирус Petya с самого начала не предполагал такой функции. В вирусной программе нет уникального идентификатора, с помощью которого обычно возвращают файлы, сообщают «Вести.ру».

Известно, что вирус-вымогатель требует от пользователя ПК 300 долларов в биткоинах (биткоинт — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую расчётную единицу и одноимённый протокол передачи данных — прим. Сибдепо). По данным на 29 июня 2017 года, жертвы кибератак перевели на кошелёк хакеров 2 700 долларов. В правоохранительных органах жителям Кемеровской области дали рекомендации о том, как не стать жертвой «Пети».

«Кузбассовцам не следует открывать сомнительные ссылки и скачивать какие-либо файлы на свой компьютер, даже если их (ссылки или файлы) прислал знакомый человек. Сначала нужно позвонить знакомому и уточнить, действительно ли он вам что-то отправлял. В случае, если вы стали жертвой вируса, за помощью можно обращаться в полицию. Специальный отдел начнёт разбираться в обстоятельствах произошедшего, после того как будет оставлено заявление о происшествии», — рассказали Сибдепо сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, вирусная атака впервые была зафиксирована 27 июня на украинских сайтах. Также от атак пострадали жители Италии и Израиля, а также других стран. Россия находится на 14 месте по количеству жертв «Пети».