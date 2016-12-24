Кузбассовцам предлагают выбрать победителя игры КВН среди осуждённых

Жители региона могут проголосовать на сайте областного ГУФСИН.

В кузбасских исправительных учреждениях завершились отборочные игры КВН. По их итогам в финал прошли четыре команды: «35 квартал» (ИК-35), «Ленинские музыканты» (ЛИУ-42), «Полосатые коты» (ИК-29) и «Читатели» (ЛИУ-21).

Кузбассовцы могут посмотреть видео с их участием и проголосовать за лучшую команду на сайте областного ГУФСИН. Победителя назовут 31 января 2017 года.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что КВН в колониях проходит в восьмой раз. В отборочной игре участвовали более 700 осуждённых.

В рамках отбора состоялись конкурс «Визитная карточка», театр эстрадных миниатюр «Внимание, мотор!» и домашнее задание для музыкального конкурса «Давай пожмём друг другу руки и в долгий путь…».

В ведомстве подчеркнули, что названия некоторых команд оказались весьма оригинальными. Например, «Клан Гальяно», «Рекордовские хулиганы», «Способные работники» и «Отчаянные пингвины из колонии Мадагаскар».