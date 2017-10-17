Кузбассовцам рассказали, как отличить новые банкноты в 200 и 2000 рублей от фальшивых

14 октября жителям Кемеровской области к региональном отделении Банка России показали новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На двухсотрублевой купюре зелёного цвета изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонесе Таврическом. Банкнота номиналом 2000 рублей содержит изображение моста из Владивостока до острова Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

«Новые банкноты отличаются от уже находящихся в обращении. Во-первых, они изготовлены с использованием самых современных элементов защиты. Во-вторых, цифры номинала крупнее обычных и обладают ощутимым рельефом — это сделано для удобства слабовидящих людей», — сообщили в пресс-службе кемеровского отделения Сибирского ГУ Банка России.

Также на новых банкнотах нанесены символ рубля на защитной нити и в микроизображениях, а также QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией об оформлении и защитных признаках банкноты. Ещё одно отличие новых денег — вместо эмблемы Центрального банка РФ на купюрах изображен герб России.