Кузбассовцев будут судить за хищение более 2 млн рублей у жителей четырёх российских городов

В мошенничестве обвиняют заключённого мариинской ИК-1 и его друга.

В Кузбассе в суд ушло дело о телефонном мошенничестве. В совершении преступления обвиняют заключённого мариинской колонии №1 и его друга из Киселёвска. Злоумышленники похитили 2,3 млн рублей у жителей Новороссийска, Ставрополя, Анапы и Архангельска.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, жители региона похищали деньги с банковских счетов людей, разместивших объявления о продаже имущества на одном из популярных сайтов.

«По телефону заключённый сообщал продавцам, что хочет приобрести товар и готов внести предоплату. Он убеждал потерпевших дойти до ближайшего банкомата, якобы для того, чтобы подтвердить входящий платеж. На самом же деле под диктовку обвиняемого граждане подключали его телефонный номер к своему «мобильному банку», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

После этого ушлый мошенник получал доступ ко всем сбережениям продавцов. Деньги злоумышленник переводил своему ранее судимому подельнику, находящемуся на свободе.

Как рассказал Сибдепо сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Владимир Сергеев, полученные деньги обвиняемые делили между собой. Кузбассовцы успели потратить 1,9 млн рублей. Оставшуюся сумму — 400 000 рублей — у них изъяли в ходе следствия.

Сейчас за мошенничество мужчинам грозит до 10 лет колонии.