Кузбассовцев предупреждают о грозах, ливнях и граде

Ночью и днём 1 июля в Кузбассе возможны ливни, грозы и град. При этом порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Кузбассовцам напоминают, что нельзя пережидать непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, необходимо укрыться от неё в помещении, а свой автомобиль припарковать в гараже или на закрытой стоянке. В квартирах нельзя оставлять открытыми окна и балконные двери.

Кроме того, водителям нужно соблюдайте правила безопасности при передвижении на автотранспорте в условиях ухудшения видимости. Сотрудники чрезвычайного ведомства отмечают, что в грозу или при появлении её первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах крайне опасны.