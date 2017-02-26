Кузбассовцев предупреждают о мокром снеге и метелях

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают жителей региона о мокром снеге и метелях. 27 февраля на большей части территории Кузбасса также ожидается снег. Из-за этого видимость на дорогах может уменьшиться до 1-2 км и менее. Местами ожидаются метели и гололедные явления.

Ночью в регионе будет -3, -8°С, при прояснениях до -15°С. При этом днём заметно потеплеет – до -3, +2°С, по южным районам – до +3, +8°С. В Кемерове погода будет примерно такой же, как по Кузбассу. Ночью синоптики прогнозируют температуру в -5, -7°С, а днём – 0, +2°С.

А мы напоминаем, что через пару дней наконец-то наступит весна! И многие кузбассовцы, как настоящие сибиряки, будут скучать по прошедшей зиме. Поэтому предлагаем посмотреть подборку настоящих зимних и снежных фотографий.