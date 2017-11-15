Авто
Кузбасс
Кузбассовцев предупреждают о резком похолодании на севере области

Кузбассовцев предупреждают о резком похолодании на севере области до -34°С

Автомобилистов просят учесть эту информацию и не совершать дальних поездок.

В Кузбассе сотрудники МЧС, ГИБДД и синоптики кемеровского Гидрометцентра предупреждают жителей региона о резком похолодании в ночь на 16 ноября. По прогнозам синоптиков, на севере области столбик термометра опустится до -34°С, в центральном районе региона похолодает до -24°С, а на юге Кузбасса до -15°С.

«Такой перепад температур связан с арктическими воздушными массами, которые спускаются к нам с севера. Резкое похолодание ожидается в Мариинске, Тайге, Яе и других населённых пунктах в северной части Кузбасса», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам собеседницы, в Кемерове столбик термометра в ночь на четверг, 16 ноября, опустится до -24°С. Возможны туманы и гололедица.

На юге Кузбасса ожидаются небольшие снегопады.

Госавтоинспекция просит кузбассовцев отказаться от дальних поездок без особой необходимости. В условиях плохой видимости соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию между транспортными средствами. Также следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов.

Предстоящая неделя в Кузбассе будет морозной

Текст: Елена Семёнова.
Видео: giphy.com.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Театр с попкорном: лучшие спектакли мира теперь и в Кемерове

В Кемерове стартовал новый федеральный проект TheatreHD
Чтиво

Алёна Бабенко открыла в Кузбассе новый сезон «Поколения М»

В Междуреченске стартовал проект по развитию юных талантов «Поколение М»
Чтиво

Лучшие в Кузбассе: итоги конкурса «100 лучших товаров России»

Как получать «золотые» дипломы 7 лет подряд
Репортаж из соцсетей

Кузбасс под шубой: репортаж из соцсетей

Подборка самых ярких зимних снимков кузбассовцев

Сегодня в Кемерове

Популярное