Кузбассовцев предупреждают о резком похолодании на севере области до -34°С

Автомобилистов просят учесть эту информацию и не совершать дальних поездок.

В Кузбассе сотрудники МЧС, ГИБДД и синоптики кемеровского Гидрометцентра предупреждают жителей региона о резком похолодании в ночь на 16 ноября. По прогнозам синоптиков, на севере области столбик термометра опустится до -34°С, в центральном районе региона похолодает до -24°С, а на юге Кузбасса до -15°С.

«Такой перепад температур связан с арктическими воздушными массами, которые спускаются к нам с севера. Резкое похолодание ожидается в Мариинске, Тайге, Яе и других населённых пунктах в северной части Кузбасса», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам собеседницы, в Кемерове столбик термометра в ночь на четверг, 16 ноября, опустится до -24°С. Возможны туманы и гололедица.

На юге Кузбасса ожидаются небольшие снегопады.

Госавтоинспекция просит кузбассовцев отказаться от дальних поездок без особой необходимости. В условиях плохой видимости соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию между транспортными средствами. Также следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов.