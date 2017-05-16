Днём в регионе порывы ветра могут достигать 19-24 м/с.

Кузбассовцев предупреждают о сильных ливнях, грозах и ветре. Непогода «захватит» регион уже ночью 17 мая и продолжит своё наступление днём.

«Ночью порывы ветра будут достигать 20 м/с. Однако такая ситуация будет наблюдаться преимущественно по южным районам региона. Мы прогнозируем, что днём ветер будет усиливаться, его порывы составят 19-24 м/с», – рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Синоптики напоминают жителям региона, что ночью 17 мая в Кузбассе при прояснениях возможны заморзки до -3°С.

Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, в связи с ухудшением погоды водителям стоит быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам рекомендуют выбирать скоростной режим движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.

Пешеходам также советуют быть более осторожными на дороге. Необходимо переходить дорогу только по зебре, предварительно убедившись, что водители имеют возможность остановиться.