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Кузбассовцев предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду

Кузбассовцев предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду

Синоптики прогнозируют непогоду в регионе.

Кузбасские синоптики прогнозируют непогоду: 31 мая в области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС призывает население не игнорировать предупреждение о неблагоприятиных метеоусловиях и быть осторожнее.

«При грозе, граде и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду вблизи недостроенных зданий, опор линий электропередач, остановочных павильонов, одиноко стоящих деревьев», — попросили в пресс-службе областного чрезвычайного ведомства.

Автомобилистов призывают не превышать скорость, избегать резких маневров. Еще лучше – отказаться от передвижения на личном транспорте во время непогоды. Машины желательно оставлять в гаражах или на закрытых стоянках.

Помимо этого, населению рекомендуют не оставлять открытыми окна и отключать от сети электроприборы.

Напомним, что 29 мая в Москве и Московской области прошёл разрушительный ураган. В результате буйства стихии 16 человек погибли, более 100 пострадали. Мэр российской столицы пообещал выплатить по миллиону рублей семьям ушедших из жизни людей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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