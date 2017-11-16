Кузбассовцев приглашают на вечера органной музыки

17 ноября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт вечер органной музыки. Концерт носит название «Реверанс уходящему году» и посвящён двум органистам, гениям немецкого барокко – Иоганну Себастьяну Баху и Георгу Фридриху Генделю.

«В октябре 2018 года кемеровскому органу исполняется 35 лет, — рассказали в филармонии. — По решению художественного совета филармонии весь концертный сезон 2017 – 2018 годов посвящён этой юбилейной дате. Поклонники органной музыки познакомятся с элитой европейского органного исполнительства: мастерами нескольких мощных национальных органных школ из Германии, Польши, Чехии, Италии, Швейцарии, Португалии, Финляндии».

30 ноября на кемеровской сцене выступит лауреат международных конкурсов, органист, композитор и дирижёр из Польши Гедымин Грубба. Музыкант даёт около 100 концертов по всему миру ежегодно и уже пять раз облетел земной шар с гастролями, побывав в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Океании. В Кемерове музыкант исполнит композиции Баха, Вивальди, Мендельсона, Регера, Петерса, Янца, а также собственные сочинения.

Любителей классической музыки также приглашают на «Музыкальное собрание в Зимнем саду». Концерт состоится 18 ноября. Гости филармонии услышат романсы в вокальном и инструментальном вариантах. В концерте прозвучат произведения зарубежных и русских композиторов — А. Дворжака, Г. Форе, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова.