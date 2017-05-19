Кузбассовцев призывают проголосовать за свой регион на «Студвесне»
Команда из Кемеровской области может получить приз «Общественное признание».
Кузбассовцев призывают проголосовать за команду своего региона, которая выступает на XXV фестивале «Российская студенческая весна», который проходит с 15 по 20 мая в Москве и Туле. Голосование будет продолжаться до 19:00 19 мая и определит, чья региональная программа оказалась лучшей по мнению зрителей.
«Если кузбасская делегация станет победителем по итогам этого голосования, то она получит приз «Общественное признание». Это, в свою очередь, даст дополнительные баллы, которые «пойдут» в итоговый зачёт», – рассказали Сибдепо в департаменте молодёжной политики и спорта Кемеровской области.
Напомним, 25 апреля были определены победители XXIII областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе – 2017». После завершения областного этапа началась подготовка к всероссийскому и формирование делегации.