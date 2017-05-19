Кузбассовцев призывают проголосовать за свой регион на «Студвесне»

Кузбассовцев призывают проголосовать за команду своего региона, которая выступает на XXV фестивале «Российская студенческая весна», который проходит с 15 по 20 мая в Москве и Туле. Голосование будет продолжаться до 19:00 19 мая и определит, чья региональная программа оказалась лучшей по мнению зрителей.

«Если кузбасская делегация станет победителем по итогам этого голосования, то она получит приз «Общественное признание». Это, в свою очередь, даст дополнительные баллы, которые «пойдут» в итоговый зачёт», – рассказали Сибдепо в департаменте молодёжной политики и спорта Кемеровской области.

Напомним, 25 апреля были определены победители XXIII областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе – 2017». После завершения областного этапа началась подготовка к всероссийскому и формирование делегации.