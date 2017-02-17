Кузбассовцев просят помочь 10-летнему мальчику, серьёзно пострадавшему в ДТП

В Сети объявили сбор денег на помощь 10-летнему Егору Цуканову, серьёзно пострадавшему в ДТП на трассе «Кемерово – Новосибирск».

До аварии Егор вёл активный образ жизни. Мальчик хорошо учился, занимался ментальной арифметикой, рукопашным боем, плаванием и английским языком. Один день перевернул всю жизнь ребёнка.

Страшная авария произошла 4 января. Мальчик ехал в автомобиле Volkswagen. Помимо него в машине находились еще четыре человека, в том числе, двое детей. В пути иномарку занесло и в неё врезались «Жигули». Удар пришёлся как раз на то место, где сидел третьеклассник. Егор – единственный, кто пострадал в этом ДТП. После столкновения ребёнок потерял сознание. Его мама – врач-педиатр Анастасия Цуканова – оказывала сыну первую помощь до приезда скорой. Мальчика доставили сначала в топкинскую ЦРБ, потом — в кемеровскую «многопрофильную». На протяжении трёх дней пострадавший был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У Егора диагностировали ушибы тяжёлой степени головного и спинного мозга.

«Верхняя часть тела у Егора функционирует, — рассказала Сибдепо детский хирург кемеровской «многопрофильной» Ярославна Князева. – Есть снижение деятельности за счёт того, что поражение идёт из мозга, но он может двигать руками. Ноги же вообще обездвижены, поскольку нарушены функции тазовых органов».

В феврале мальчика транспортировали в Санкт-Петербург на реабилитацию. Но, по словам Ярославны Князевой, этого мало.

«То, что нам там обещали, не совпадает с действительностью, — сообщила Ярославна Князева. – За 10 дней появилась определённая динамика, но мы рассчитывали на большее. Мы начали переговоры с клиникой в Германии. Они ответили, что по нашему случаю нужно два-три месяца реабилитации. Однако это стоит немалых денег. За три месяца, а это оптимальный срок реабилитации, требуют примерно 4 млн рублей».

Зарубежные врачи не дают никаких гарантий по поводу полного выздоровления мальчика. Но такая возможность все-таки есть.

«Плюсы немецкой клиники в том, что там помощь оказывают в комплексе, в одном месте, — отметила Ярославна Князева. – А для нас это важно. Мы теряем время, потому что если сейчас не вложимся в Егора этими мероприятиями, то уже через два-три месяца может встать вопрос об операции на спинном мозге, которая стоит еще больше. У нас есть примерно три месяца, чтобы этого не допустить».

Мама Егора рассказала Сибдепо, что выбор на немецкую клинику пал еще и потому, что там занимаются с детьми и по той причине, что там более менее приемлемые цены за предлагаемую помощь. За месяц реабилитации там требуют 1 млн 600 тысяч рублей. Анастасии уже удалось собрать 1 млн 400 тысяч. Однако этого недостаточно.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась группа «Поможем все вместе Егору Цуканову». Там объявлен сбор средств.

«Многие в Кемерове знают Анастасию Цуканову — педиатра с многолетним стажем, главного детского эндокринолога города — никогда не остававшуюся равнодушной к своим маленьким пациентам. Теперь она сама нуждается в помощи. Точной суммы пока нет, но счёт идет на сотни тысяч или даже на миллионы рублей. Насте — доброй души человеку, одной воспитывающей сына, такую сумму одной не собрать», — говорится в группе.

В сообществе опубликован номер банковской карты Анастасии Цукановой — 4276880077323206. Сама карта привязана к номеру телефона +7 (961) 727-41-52. Все неравнодушные могут перевести туда любую сумму. Возникшие вопросы можно задать лично Анастасии Цукановой, позвонив по указанному номеру.