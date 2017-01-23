Кузбассовцев просят помочь найти сбежавшую с больницы девочку

14-летняя Полина Михайлова самовольно покинула медицинское учреждение в ночь на 21 января 2017 года.

Сотрудники полиции объявили в розыск сбежавшую с больницы №1 в Прокопьевске 14-летнюю девочку. Полина Михайлова самовольно покинула медицинское учреждение ночью 21 января и скрылась в неизвестном направлении.

На вид прокопчанке 14 лет, она среднего телосложения с европейским типом лица и длиной волос ниже плеч. Её рост достигает 160 см.

«В момент исчезновения была одета в вязаную кофту тёмного цвета, синие джинсы и коричневые угги», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Полины, просят позвонить по телефону в Прокопьевске: 8 (3846) 62-25-83.