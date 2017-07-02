Кузбассовцев просят помочь найти жительницу Новосибирска и её двухлетнего сына

Известно, что 22-летняя мать может быть дезориентирована.

В субботу, 1 июля, в Новосибирской области без вести пропали 22-летняя Анастасия Бондарец и её двухлетний сын Савелий. Известно, что женщина вместе с ребёнком проживали в селе Бажинск. Сейчас пропавшая с малолетним сыном может находиться в любом регионе России. Кузбассовцев просят помочь найти женщину с ребёнком.

«С собой у Анастасии были чёрный рюкзак и красная дорожная сумка. Она может быть дезориентирована и, предположительно, передвигается автостопом», — сообщается в паблие поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Новосибирск.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Анастасии и Савелия, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный по России) или 02. Анонимность гарантируется.